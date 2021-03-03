رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطلين لحيازتهما كمية من الأقراص المخدرة بالعامرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:37 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار به على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السيارة والمضبوطات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن ضباط من مباحث قسم الشرطة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة ملاكي وقيادة أحدهما وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة أثناء تهريبها.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة في عملية الترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

مدرسة بـ«الهرم» تنفي أزمة أسئلة «الترم الثاني» بالامتحانات: شائعات مغرضة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأردن يُضيء مواقع أثرية احتفالًا بمئوية الدولة

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

«يونيسيف»: كورونا أغلق المدارس أمام أكثر من 168 مليون طالب

بيليه يطالب البرازيليين بعدم الاستسلام لكورونا

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»

«ماذا لو؟».. معرض فني لـ أحمد العسقلاني بجاليري ديمي

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم