حبس عاطلين لحيازتهما كمية من الأقراص المخدرة بالعامرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار به على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السيارة والمضبوطات.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن ضباط من مباحث قسم الشرطة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة ملاكي وقيادة أحدهما وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة أثناء تهريبها.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة في عملية الترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.