اليمن: فرض عقوبات أمريكية على قياديين حوثيين خطوة نحو المسار الصحيح

قال معمر الإريانى وزير الإعلام اليمني، إن فرض عقوبات أمريكية على قياديين حوثيين خطوة نحو العودة للمسار الصحيح، وفقًا لوسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.وفي وقت سابق، أكد وزير الاعلام اليمني، أن المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتوا أسرى في قبضة الجيش اليمني والمقاومة وأبناء القبائل خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن من بين أسرى الميليشيا الحوثية الإرهابية عشرات الأطفال الذين زجّ بهم داخل خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.كما أكد "الإرياني" أن أسرى الميليشيا الإرهابية كشفوا للجيش اليمني عن عمليات تجنيد بالقوة والإكراه نفذت بالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، شملت أطفال القبائل لإشراكهم في جبهات القتال.