بيلاروسيا تجدد دعمها لسوريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

جددت بيلاروسيا دعمها لحق سوريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.وأكد أندريه سافينيخ رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس النواب البيلاروسي خلال لقائه سفير سورية لدى جمهورية بيلاروس محمد العمراني أن بلاده تقف إلى جانب سوريا في وجه الإجراءات الاقتصادية القسرية الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية عليها.بدوره أعرب السفير العمراني عن تقدير سورية للموقف البيلاروسي الداعم لها في حربها على الإرهاب مؤكدًا وقوفها إلى جانب بيلاروس في وجه محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.وأكد الجانبان أن العلاقات التي تربط سوريا وبيلاروس هي علاقات صداقة تاريخية متينة مشددين على أن هناك رغبة مشتركة في تعزيزها على مختلف الصعد.كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخاصة في المجال البرلماني بما يسهم في تمتين الروابط القائمة بين مجلس الشعب السوري ومجلس النواب البيلاروسي وبين الشعبين الصديقين.