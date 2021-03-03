«قومي المرأة» يختتم برنامجه التدريبي لتصنيع المنتجات الجلدية

اختتم المجلس القومي للمرأة، اليوم، من فعاليات البرنامج التدريبي لتصنيع المنتجات الجلدية خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2021 بمقر فرع المجلس بمحافظة الجيزة.واستهدف التدريب السيدات الوافدات من دول (اليمن، السودان، إريتريا، سوريا)، في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والوافدة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين "UN women".وتضمن التدريب التعريف بالأدوات المستخدمة في التصنيع وأنواع الجلود والتدريب على التخريم وحرق الجلد، وصناعة نماذج مثل ميدالية ومحفظة وأجندة جلدية.يذكر أن البرنامج التدريبي لتصنيع الجلود هو الأول من بين ثلاثة برامج تدريبية متتالية، تستهدف السيدات الوافدات من دول (اليمن، السودان، إريتريا، سوريا).