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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المخرج خالد يوسف يشيع جنازة شقيقه بكفر شكر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:33 م
المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف
كتب صلاح حسنى
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شيع المخرج السينمائى والبرلمانى السابق جثمان شقيقه المهندس صلاح يوسف، الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ شهر تقريبا، نقل على إثرها إلى مستشفى الزقازيق لتلقى العلاج ووافته المنية داخل المستشفى.

وتم دفن الراحل داخل مقابر العائلة بقرية تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بحضور عدد كبير من أهالى المركز والمدينة، وبعض الضيوف، ورموز العمل العام والأحزاب والسياسيين، والفنان عمرو زهران أحد ابطال فيلم الممر، وكمال ابوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق.

وأشارت سلوى فكري نجلة شقيقة الراحل أن خالها كان طيبا بشوشا وكان يعيش بين القاهرة وفيلته بالقرية بحكم عمله كرجل أعمال، وخلال الفترة الاخيرة كان يقضي وقته بالقرية إلا إن أصيب بكورونا ومكث في إحدى المستشفيات بالقاهرة وبعدها نقل الى الزقازيق إلا أنه توفى بمضاعفات كورونا المستجد.

و كان قد رحل عن عالمنا، أمس الأربعاء، في شقيق المخرج خالد يوسف، وفق ما أعلن عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "رحيل شقيقي صلاح".

يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف فيلم «كارما»، الذي قام ببطولته الفنان عمرو سعد وسارة التونسي.

فيما تقدم حزب التجمع بالقليوبية برئاسة كامل السيد، بالعزاء الي خالد يوسف والاسرة في وفاة المهندس صلاح.
المخرج خالد يوسف يشيع جنازة شقيقه بكفر شكر
المخرج خالد يوسف يشيع جنازة شقيقه بكفر شكر
المخرج خالد يوسف يشيع جنازة شقيقه بكفر شكر
المخرج خالد يوسف يشيع جنازة شقيقه بكفر شكر

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