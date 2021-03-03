قوافل النجاة.. كيف وفرت الصحة خدماتها للقرى الأكثر فقرًا؟

• منسق القوافل الطبية: القوافل الطبية توفر الكشف والعلاج المجاني لسكان القرى

• مستفيدون: المبادرات الصحية وفرت لنا العلاج مجانًا

• سحر: اكتشفت إصابتي بالسكر

• الصحة تعيد تأهيل المنشآت الطبية في القرى الفقيرة

لم يتركز دور الدولة في القرى الأكثر فقرًا حول تطوير البنية الأساسية لها من تجديد المنازل وتوفير الكهرباء والماء والصرف الصحي، بل كان اهتمامهم بمواطني القرى الأكثر فقرًا أولوية أهم، فجابت القوافل الطبية هذه القرى لتقديم الدعم الطبي لسكانها، كما وفرت الصحة الكثير من الخدمات لهم."الدستور" في السطور التالية تستعرض دور وزارة الصحة في القرى الفقيرة وكيف قدمت الدعم الصحي لسكانها.إبراهيم جاد الحق رئيس قطاع القوافل الطبية التي تجوب النجوع والقرى الأكثر فقرًا في بعض محافظات الوجه البحري، قال إن القوافل الطبية هي المنقذ لحياة سكان هذه القرى فوفرت لهم أطباء في جميع التخصصات بدءًا من الباطني والجلدية والجراحة وصوًلا إلى تنظيم الأسرة فكانت بمثابة مستشفى طبي متكامل يقدم جميع خدماته بالمجان.وأضاف جاد الله: "يصحب كل قافلة حوالي ١٢ طبيبا في جميع التخصصات وممرضة لكل طبيب مع طبيب تثقيف صحي، مشيرًا أن دور القافلة لم يقتصر فقط على توقيع الكشف على المرضى وصرف العلاج المجاني، وإنما كنا نعقد ندوات تثقيفية للمرضى حول طبيعة الأمراض المعدية ومنها كورونا، وخطورة ختان الإناث، وأهمية تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى توفير علاج على نفقة الدولة للمرضى الذين يثبت إصابتهم بأمراض مزمنة وليس لهم تأمين صحي ليصرفوا العلاج شهريًا دون مقابل".لم تعلم ناصرة فتحي أنها مصابة بفيروس سي إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليها في إحدى القوافل الطبية التي جابت قريتها في إطار مبادرة حياة كريمة القرى الأكثر فقرًا، وقالت ذهبت مع جيراني لمقر القافلة وبعد توقيع الكشف الطبي علي وإجراء تحليل دم اتضح إصابتي بفيروس سي.وتابعت: القافلة طلبت مني بعض الأوراق الشخصية لتجهيز علاجي على نفقة الدولة من الفيروس وبالفعل حصلت على جرعات علاجي كاملة دون مقابل، مستطردة بعد انتهاء جرعة العلاج لثلاثة أشهر تم إجراء تحليل جديد لي والتأكد من القضاء على الفيروس.وأشارت "لولا القافلة الطبية ما كنت علمت بإصابتي بالفيروس"، مشيرة القافلة ساعدت العشرات من سكان القرية بين أطفال وكبار وقدمت لنا جميعًا العلاج مجاني.واستطردت سحر عبد الله إحدى المستفيدات من مبادرات الصحة في القرى المصرية قائلة، في إحدى القوافل الموجودة في القرية، ذهبت للكشف فهي كانت تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة، واكتشفت وقتها إصابتي بداء السكري من الدرجة الثانية، وبعدها تابعت مع دكتور باطني لأحصل على العلاج حتى لاتزداد الحالة سوءًا.وضعت وزارة الصحة أبرز ملامح خطتها في مبادرة حياة ‏والتي تتضمن إنشاء 57 وحدة صحية جديدة، و40 مركزًا طبيًا جديدًا، بالإضافة إلى ‏استمرار تقديم خدمات الرعاية الأساسية، من خلال 120 مستشفى تكامل، كما تخطط لإنشاء 122 نقطة إسعاف جديدة، وتطوير 276 إسعاف أخرى، وضخ 240 سيارة إسعاف جديدة، في إطار المشروع القومي، كما سيتم توفير 510 ‏عيادات متنقلة كقوافل طبية بالتخصصات الطبية المختلفة، لتقديم الخدمة الصحية في القرى المصرية