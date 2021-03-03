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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15 وفاة و2017 إصابة بكورونا في فلسطين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:37 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 وفاة، و2017 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1152 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 2، نابلس 2، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 1، سلفيت 3، أريحا والأغوار 1، طولكرم 2، جنين 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 77، الخليل 345، نابلس 270، بيت لحم 208، رام الله والبيرة 463، ضواحي القدس 121، طوباس 35، سلفيت 87، أريحا والأغوار 39، طولكرم 106، جنين 70"، قطاع غزة 196.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 28، الخليل 291، نابلس 106، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 323، طوباس 20، سلفيت 38، أريحا والأغوار 27، طولكرم 78، جنين 58"، قطاع غزة 149.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة أن هناك 119 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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