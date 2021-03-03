بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6 ملايين دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، بتداول 8ر6 مليون سهم، موزعة على 2872 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6 ملايين دينار.وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1764، بنسبة 03ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.