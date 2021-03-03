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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6 ملايين دينار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:38 م
بورصة عمان
بورصة عمان
وكالات
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أغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، بتداول 8ر6 مليون سهم، موزعة على 2872 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6 ملايين دينار.

وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1764، بنسبة 03ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.

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