79 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية فرع سبها تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في بلديات الجنوب ووفاة شخصين تأثرا بالإصابة بالفيروس، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف المركز - في بيان أوردته بوابة وسط الليبية اليوم الأربعاء - شفاء 21 حالة، كما تسلم المختبر المرجعي التابع للمركز 156 عينة، ظهرت سلبية 77 عينة منها.