79 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا
الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:39 م
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية فرع سبها تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في بلديات الجنوب ووفاة شخصين تأثرا بالإصابة بالفيروس، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف المركز - في بيان أوردته بوابة وسط الليبية اليوم الأربعاء - شفاء 21 حالة، كما تسلم المختبر المرجعي التابع للمركز 156 عينة، ظهرت سلبية 77 عينة منها.
وأضاف المركز - في بيان أوردته بوابة وسط الليبية اليوم الأربعاء - شفاء 21 حالة، كما تسلم المختبر المرجعي التابع للمركز 156 عينة، ظهرت سلبية 77 عينة منها.