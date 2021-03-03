محمود فرج وكيلا للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القناة

أصدر الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، قرارا بندب الدكتور محمود فرج محمود، أستاذ ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة، للعمل وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لمدة عام بالإضافة إلى عمله الأصلس بكلية الزراعة.واستقبل رئيس الجامعة الدكتور محمود فرج لتسليمه القرار متمنيا له التوفيق والسداد.