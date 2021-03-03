رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قناة العربية تطلق خدمة «العربية بودكاست» اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:29 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
طباعة
أطلقت قناة العربية، اليوم الأربعاء، "العربية بودكاست"، وهي خدمة جديدة تأتي تماشيا مع التوسع العالمي والاهتمام بالبودكاست في السنوات الأخيرة، إطلاق أحدث إنتاجات العربية يأتي بالتزامن مع عيد إطلاق الثامن عشر الذي يوافق الثالث من مارس.

وتسعى "العربية بودكاست" إلى إنتاج محتوى عربي يصل إلى قواعد جماهيرية جديدة، من خلال مجموعة جديدة ومتنوعة من البرامج المتخصصة في الاقتصاد، والسياسة، والمجتمع، والفن، فضلا عن نشرات متخصصة في مجالات مختلفة وغيرها والتي تهم المستمع العربي، أينما كان وفي أي وقت من خلال هواتفهم وأجهزتهم المحمولة.

وتتنوع قائمة البرامج التي سيقدمها متخصصون في مجالات متعددة، مثل برنامج "الحكاية" الذي يعنى بأحداث حصلت كان لها دور في تغيير مجرى التاريخ وخلف كل حدث حكايات لها أبطالها وعناصرها تخص أطرافا ومناطق مختلفة ساهمت أيضا بدورها في كتابة هذا التاريخ، وفي كل حلقة حكاية كان لها أثر في كتابة سطر من التاريخ على مختلف الأبعاد السياسية، العلمية، الفنية، الاجتماعية والدينية.

وبرنامج "كلام منطقي" حيث يسافر المستمع إلى رحلة عقلانية بحثية تحليلية بين زوايا موضوعات وقضايا تمس حياتنا المعاصرة من علم النفس إلى التكنولوجيا، الصحة، الاقتصاد، علم الاجتماع، كتب وكتاب... من الرائج إلى غير المعلوم.

وبرنامج "حياتهم" الذي يأخذ المستمع، لجولة للتعريف بغرائب أو عادات أو تقاليد غير معروفة لدى الجمهور أو حتى أشياء يعرفونها دون العلم بخلفيتها أو أصلها.

موضوعات متعلقة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

تسريب امتحان «رياضيات أولى ثانوى» (صور)

وزير الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

الأردن يُضيء مواقع أثرية احتفالًا بمئوية الدولة

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»

تقليد ابتكرته «عبد الدايم».. سبب اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية