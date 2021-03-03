قناة العربية تطلق خدمة «العربية بودكاست» اليوم

أطلقت قناة العربية، اليوم الأربعاء، "العربية بودكاست"، وهي خدمة جديدة تأتي تماشيا مع التوسع العالمي والاهتمام بالبودكاست في السنوات الأخيرة، إطلاق أحدث إنتاجات العربية يأتي بالتزامن مع عيد إطلاق الثامن عشر الذي يوافق الثالث من مارس.وتسعى "العربية بودكاست" إلى إنتاج محتوى عربي يصل إلى قواعد جماهيرية جديدة، من خلال مجموعة جديدة ومتنوعة من البرامج المتخصصة في الاقتصاد، والسياسة، والمجتمع، والفن، فضلا عن نشرات متخصصة في مجالات مختلفة وغيرها والتي تهم المستمع العربي، أينما كان وفي أي وقت من خلال هواتفهم وأجهزتهم المحمولة.وتتنوع قائمة البرامج التي سيقدمها متخصصون في مجالات متعددة، مثل برنامج "الحكاية" الذي يعنى بأحداث حصلت كان لها دور في تغيير مجرى التاريخ وخلف كل حدث حكايات لها أبطالها وعناصرها تخص أطرافا ومناطق مختلفة ساهمت أيضا بدورها في كتابة هذا التاريخ، وفي كل حلقة حكاية كان لها أثر في كتابة سطر من التاريخ على مختلف الأبعاد السياسية، العلمية، الفنية، الاجتماعية والدينية.وبرنامج "كلام منطقي" حيث يسافر المستمع إلى رحلة عقلانية بحثية تحليلية بين زوايا موضوعات وقضايا تمس حياتنا المعاصرة من علم النفس إلى التكنولوجيا، الصحة، الاقتصاد، علم الاجتماع، كتب وكتاب... من الرائج إلى غير المعلوم.وبرنامج "حياتهم" الذي يأخذ المستمع، لجولة للتعريف بغرائب أو عادات أو تقاليد غير معروفة لدى الجمهور أو حتى أشياء يعرفونها دون العلم بخلفيتها أو أصلها.