العراق: انفجار عبوة ناسفة تستهدف رتلًا للتحالف الدولي في الديوانية
الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:28 م
أ ش أطباعة
أعلن مصدر أمني عراقي انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع.
وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للتحالف الدولي ينقل معدات لوجستية على الطريق السريع قرب الديوانية، مؤكدًا وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات.
وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للتحالف الدولي ينقل معدات لوجستية على الطريق السريع قرب الديوانية، مؤكدًا وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات.