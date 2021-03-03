العراق: انفجار عبوة ناسفة تستهدف رتلًا للتحالف الدولي في الديوانية

أعلن مصدر أمني عراقي انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع.وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للتحالف الدولي ينقل معدات لوجستية على الطريق السريع قرب الديوانية، مؤكدًا وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات.