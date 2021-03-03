12 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بساقلتة في سوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى الطوايل وسفلاق والجلاوية بمركز ساقلتة، والتي تأتي ضمن خطة البنك الدولي للتنمية المحلية للعام المالي 2021.وأوضح محمدين، أنه جاري تغيير الوصلات المنزلية والتي يبلغ عددها 4000 وصلة بطول 27 كم بأقطار مختلفة لتخدم 50 ألف نسمة تقريبًا، وأنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال في أغسطس القادم، بهدف تحسين جودة المياه للمواطنين.