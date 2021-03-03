أوبك وحلفاؤها يبحثون تعديل سياسات إنتاج النفط الخام غدًا

تنطلق غدا الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفائها من خارج المنظمة " مجموعة أوبك + " لبحث تطورات وضع سوق النفط الخام في العالم في ضوء جائحة كورونا.وقال بيان لمنظمة أوبك اليوم الأربعاء أن الاجتماع سوف يرأسه الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، ويديره محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك.وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيعقد افتراضيا عبر الإنترنت بسبب قيود وباء كورونا، وسيتم بثه عبر موقع أوبك ومنصات التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن الاجتماع يعقد في إطار سلسلة من الاجتماعات الوزارية الشهرية التي أقرتها أوبك مطلع العام الجاري، ويبحث مدى الامتثال لقيود خفض الإنتاج المتفق عليها بين الدول الـ 23 الأعضاء في مجموعة " أوبك + ".ومن المرجح أن يوافق الوزراء على زيادة إمدادات النفط الخام بعد ارتفاع خام برنت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 30 % ليسجل الخام أعلى مستوى في 13 شهرا.