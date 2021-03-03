هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب فيجي

ضربت هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادي دون أنباء عن إصابات.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم رصد الهزة التي يبلغ عمقها 552.27 كيلومترًا عند خط عرض 21.1207 درجة جنوبًا وخط طول 178.7464 درجة غربًا.وكان زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب في تموز العام الماضي قبالة شواطئ فيجي في المحيط الهادي دون وقوع موجات تسونامي.