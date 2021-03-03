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محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 112 ألف طن سلع استراتيجية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:39 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 112،346 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 770 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 10،518 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وفي ذات السياق بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 36 سفينة أما بالنسبة لعدد سفن الوصول والمغادرة فقد بلغ 21 سفينة، كما تم خروج عدد 2 قطار محمل بالبضائع بواقع 47 عربة قطار، ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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