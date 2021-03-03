ميناء الإسكندرية يستقبل 112 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 112،346 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 770 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 10،518 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.وفي ذات السياق بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 36 سفينة أما بالنسبة لعدد سفن الوصول والمغادرة فقد بلغ 21 سفينة، كما تم خروج عدد 2 قطار محمل بالبضائع بواقع 47 عربة قطار، ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.