وزير العمل الأردني: وضع خطة جديدة لزيادة حجم الاستثمارات بالمملكة

بحث وزير العمل ووزير الدولة لشئون الاستثمار الأردني، الدكتور معن القطامين، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي في عمان هنري ووستر، عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وقال «القطامين» - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - إن الحكومة تعمل حاليًا على إحداث نقلة نوعية في بيئة ممارسة الأعمال، بحيث تكون داعمة للاستثمارات القائمة وجاذبة للاستثمارات الجديدة سواء العربية أو الأجنبية، مشيرًا إلى التوجه لوضع خطة جديدة لزيادة حجم الاستثمارات في المملكة بالتنسيق مع مجلس الاستثمار.وأكد أن الأردن يتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن، متطلعًا لمواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين على المستويات كافة.بدوره، أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن، مشيدًا بمتانة العلاقة بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لأن يكون الأردن أحد أهم وجهات المستثمرين في المنطقة.وشدد على حرص بلاده على مواصلة العمل والتنسيق مع الأردن؛ للتغلب على التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.