تعليقًا على احتجاجات لبنان.. راغب علامة: الشعب يدفع ثمن الصراعات

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها شوارع لبنان، مساء أمس الثلاثاء.وقال علامة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "ما حصل بالأمس من إقفال للشوارع وإحراق الدواليب هو رسائل سياسية بين أحزاب السلطة وزعماء الطوائف لا أكثر ولا أقل".وتابع: "الشعب اللبناني دفع وما زال يدفع الثمن غاليا إلى حد الإفلاس والانهيار بسبب الصراعات بين أهل السلطة.. طار البلد".وقام عدد كبير من المحتجين في لبنان أمس بقطع الطرق الرئيسة في أغلب المناطق اللبنانية، احتجاجًا على ارتفاع شهده سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية، والذي وصل عند مستوى لامس العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.في المقابل، تجمع محتجون في ساحة الشهداء وسط بيروت اعتراضا على غلاء المعيشة وتردي الخدمات ومنها قطاع الكهرباء بسبب النقص الحاد في مادة الفيول، وعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين ساعات التغذية الكهربائية اللازمة.