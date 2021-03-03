رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد شعير يوقع «أعوام نجيب محفوظ» بمكتبة ديوان الجمعة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:23 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
تستضيف حديقة مكتبة ديوان بفرع مصر الجديدة، في الرابعة مساء الجمعة المقبل، أول حفل توقيع لأحدث أعمال الكاتب الصحفي محمد شعير "أعوام نجيب محفوظ.. البدايات والنهايات"، وسيذاع الحفل في بث مباشر على صفحة المكتبة على "الفيسبوك".

وعن الكتاب؛ تقول الدار: "مرات عديدة تحدَّث نجيب محفوظ عن تأثرہ بطه حسين، حتى إنه كتب سيرته الذاتية الخاصة بالطفولة في نهاية العشرينيات من القرن الماضي في نصّ طويل أسماہ (الأعـوام)، مستلهمًا العنـوان من (الأيام) للعميد، ولسنوات طويلة، ظـلَّ ما كتبه محفوظ مفقودًا حتى عثر عليه أخيرًا الكاتب الصحفي والباحث محمد شعير الذي خاض رحلة مشوِّقة بحثًا عنه حتى اهتدى إليه، بعد أن تنقَّل النصّ بين أربع قارات مختلفة؛ إذ خرج من مصر إلى أمريكا، ثم إلى لندن، حتى استقرَّ أخيرًا في إحدى الدول العربية".

من خلال هذا العمل الذي يُنشر للمرة الأولى مع نصوص ووثائق أخرى، يبرع شعير في كتابة سيرة موازية لـ"طفولة نجيب محفوظ"، ليصل عبر قراءة أدبية عميقة إلى أن هذا النصّ يشبه نواة تحطّمت في "الانفجار العظيم" إلى عشرات الأعمال الإبداعية العظيمة، وصولًا إلى نصوص "أصداء السيرة الذاتية" التي قطع فيها محفوظ نفسه رحلة بحث معكوسة عن طفولته.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

تسريب امتحان «رياضيات أولى ثانوى» (صور)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

الأردن يُضيء مواقع أثرية احتفالًا بمئوية الدولة

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»

تقليد ابتكرته «عبد الدايم».. سبب اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية