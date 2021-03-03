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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب «أولى ثانوي» بالغربية: المشاكل التقنية بسيطة اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:23 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أدى طلاب الصف الأول الثانوى بمدارس محافظة الغربية امتحاني الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية إلكترونيًا داخل المدارس.

وقالت تسبيح حسام، طالبة بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتي، إن أسئلة اللغة الالمانية كانت سهلة، عدا بعض الجزئيات لكن تم الإجابة عنها والامتحان للطالب المتوسط فيما أقل، مضيفة أن القليل من زميلاتها واجهتهن مشاكل تقنية ولم يستطيعوا أداء الامتحان، بينما أدى الأغلبية الامتحان بسهولة، مشيرة إلى أن امتحان الرياضيات جاء طويلًا والوقت لم يكن كافيًا، مؤكدة أن جميع الذين نجحوا في أداء الامتحان معتمدين علي شبكة المدرسة.

أما رضوى بيومي، طالبة بنفس المدرسة، فأكدت أن سيستم الامتحان فتح في موعده معها، بينما تأخر في البدء وقت عند بعض زميلاتها، وواجهت بعضهن مشاكل بسيطة فى بداية زمن الاختبار، موضحة أن أسئلة الامتحان اختيار من متعدد، وهناك أسئلة كانت إجاباتها أكثر من اختيار.

وطمأن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، مؤكدًا أنه حال تعطل الشبكة في الامتحانات سواء للصف الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، فالوزارة ستُعيد الامتحان فى وقت لاحق للطالب.

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