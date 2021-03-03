وكيل «تعليم الغربية» يتابع سير امتحانات النقل لـ «الثانوي»

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، وتفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية والتعليم الفني، والمرحلة الإعدادية، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، ومع انطلاق خامس أيام امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 - 2021.وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجان الامتحانات بمدارس الشهيد نبيل القيعي للتعليم الأساسي، والشهيد محمد صبحي رميح الثانوية المشتركة بالدلجمون، وكفر الزيات الثانوية الصناعية المشتركة، وشدد على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.وقد اطمئن وكيل الوزارة إلى سير امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بشكل جيد، وعدم وجود مشكلات في الدخول إلى المنصة الالكترونية للامتحان، وطمأن جميع الطلاب إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات التي لم تستطع دخول الامتحان على المنصة الإلكترونية للوزارة، وفقا لمحاضر عدم التمكن التي تم تسجيلها داخل اللجان الامتحانية في الايام الماضية، وأكد أن جميع العاملين داخل المدارس على علم ودراية بكافة التعليمات الواردة في هذا الشأن، وكيفية التعامل مع كل المواقف والمشكلات.من ناحية أخرى، تأكد "حسن" من توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب بالمدارس، والتأكد من سلامة تواريخ الصلاحية على كل وجبة، يذكر أن الصف الأول الإعدادي يؤدي اليوم أولى أيام امتحانات النقل متعددة المواد للمرحلة الإعدادية.