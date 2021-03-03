«جامعة قناة السويس»: تصحيح 28 ألف ورقة امتحانية تزامنًا مع الامتحانات

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن التصحيح الإلكتروني يسير بالتوازي مع العملية الامتحانية في ظل إجراءات احترازية مشددة؛ حيث تم تصحيح 28 ألفا و460 ورقة امتحانية بمركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات، مؤكدا أن التصحيح الإلكتروني يساهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية بمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحا أن أسئلة الامتحانات متنوعة وتتم وفق أساليب قياس حديثة؛ بحيث يستطيع الطالب أن يتعامل مع الأسئلة بشكل أسرع، كذلك تتم عملية التصحيح بصورة دقيقة وصحيحة، وهو تطوير يشمل كل المقررات الدراسية.وشدد زكي، على مراعاة عدم جلوس الطلاب في قاعات مغلقة لفترات طويلة، حتى مع وجود تهوية جيدة داخل قاعات الامتحانات، وأن القاعة التي تسع لنحو 60 طالبا، تستقبل 11 طالبا فقط بحد أقصى.ومن جهته، واصل الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية داخل الكليات لمتابعة سير العملية الامتحانية؛ حيث توجه لكلية الآداب والعلوم الإنسانية واستقبله الدكتور عادل السعدني، عميد الكلية، والذي أشار إلى أن طلاب الفرقة الأولى وعددهم 1563 طالبا وطالبة، والفرقة الثالثة والبالغ عددهم 1643 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم بالكلية على فترتين.وتوجه شقيدف لكلية التربية، حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولى وعددهم 1279 الامتحانات بالفترة الصباحية، كما يؤدي 1395 طالبا وطالبة بالفرقة الثانية الامتحانات بالفترة المسائية، وتتم الامتحانات بالكلية تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية، الذي أكد أن وحدة القياس والتقويم بالكلية انتهت من تصحيح 9 آلاف ورقة امتحانية إلكترونيا.وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد كلية السياحة والفنادق، حيث استقبله الدكتور محمد عبد الرحمن حجازي، عميد الكلية، والذي أشار إلى أن الكلية يؤدي بها الامتحانات اليوم 402 طالب وطالبة بالفرقة الأولى، و275 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة.وحرص شقيدف على متابعة تقارير الحالة الصحية لطالبة السياحة والفنادق التي أصيبت في حادث سير وتم تأجيل الامتحان الأول لها، وهي الآن تؤدي الامتحان وبحالة مستقرة، كما تم قياس ضغط الدم ومتابعة الحالة الصحية، وإجراء الإسعافات الأولية لطالب الذي ظهرت عليه أعراض الأعياء داخل اللجنة.وأضاف، أنه تم تقليل مجموعات الطلاب خلال الامتحانات إلى خُمس السعة لكل قاعة، كما أنه يتم عمل تعقيم كامل لقاعات الامتحانات عقب كل فترة امتحانية من خلال فرق الوقاية الموجودة بكل كلية في إطار الحرص على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين من مخاطر فيروس كورونا.كما تفقد الدكتور محمد شقيدف الامتحانات داخل كلية الطب البيطري، حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولى والبالغ عددهم 543 طالبا وطالبة وطلاب الفرقة الثانية وعددهم 223 طالبا وطالبة، وتتم الامتحانات بمتابعة الدكتورة داليا منصور عميد الكلية.أيضا لجان كلية الهندسة، حيث يؤدي طلاب المستوى الأول الامتحانات وعددهم 540 طالبا على فترتين، وتتم الامتحانات تحت إشراف الدكتور محمود فؤاد، عميد الكلية.