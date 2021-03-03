طالبات مدرسة «أحمد عرابي» عن امتحان الرياضيات والفرنساوي: «ياريت كله كده»

فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات بالجيزة، أبوابها قبل قليل لخروج طالبات الصف الأول الثانوي، عقب انتهائهن من آداء امتحاني الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.وقالت نورهان حسن، الطالبة بالصف الأول الثانوي لـ"الدستور"، إن الامتحان كان سهلا للغاية ولم تجد أي أزمة خلال عملية الإجابة، مؤكدة أن "السيستم" كان منتظما، واعتمدن على شبكة الإنترنت الخاصة بالمدرسة للدخول على منصة الامتحان عبر التابلت.وتابعت، أنها تأمل أن يكون امتحان الفيزياء بسهولة الرياضيات، لأنه عادة ما يكون صعبا جدا وأسئلته تعتمد على الفهم المعمق للمنهج.زميلتها حنان علام، قالت إن الحديث عن التسريبات يوترهن كثيرا ويدخلهن في نوبات من البكاء، مؤكدة أنها دخلت هذه الحالة النفسية بعد الحديث عن تسريبات محافظة القاهرة، وساعدتها إحدى المدرسات على الهدوء.وأكدت الطالبة، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم تحدث أي أزمة في "السيستم" أو شبكة "الإنترنت"، معلقة: "ننتظر الباقي بهذا الشكل".أيدتهما في الرأي أمنية السيد قائلة: "ياريت باقي الامتحانات تكون سهلة كده".وأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية بنظام التابليت اليوم، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.