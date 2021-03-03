ضبط 90 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر في حملة بالإسماعيلية

نظمت محافظة الإسماعيلية، حملة على محلات المبيدات والأسمدة بالقنطرة شرق، وتمكنت من ضبط 80 طن و250 كيلو أسمدة، و450 كيلو مبيدات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بفواتير دالة علي مصدرها ببعض المخازن والمحال التجارية.يأتي ذلك في إطار تكثيف أعمال الرقابة والحملات لضبط الأسواق، والعمل على تقديم منتج جيد للمواطن بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية.من جهته تابع اللواء عمر إدريس، رئيس المركز والمدينة، وحامد إبراهيم، مدير عام التموين، الحملة المكبرة التي قامت بها إدارة تموين القنطرة شرق والإدارة الزراعية بالقنطرة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات بقيادة العميد معمر يونس، مفتش المنطقة، والمقدم يونان جرجس، رئيس قسم المسطحات بالقنطرة شرق، وبإشراف أشرف سعد، مدير إدارة التموين بالقنطرة شرق، والمهندس حمدي عبد الوهاب، مدير الإدارة الزراعية، و تم التحفظ علي المضبوطات ويجري اتخاذ اللازم قانونيا.