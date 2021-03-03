«ميري»: حريصون على نزاهة وشفافية انتخابات «الصحفيين»

بدأ اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، مع المرشحين في الانتخابات.وحضر خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهشام يونس، وصالح الصالحي، أعضاء اللجنة المشرفة.وقال «ميري»: إن «الاجتماع يهدف لمناقشة إجراءات انتخابات النقابة، وحريصون على إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة».وتابع: «خاطبنا الداخلية أكثر من مرة وكذلك وزارة الصحة، وتم رفض إقامة سرادق في الشارع، ومن المتوقع أن لا يكتمل النصاب في يوم الجمعة 5 مارس»، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد اللجان إلى 32 لجنة، سوف يتم توزيعهم على أدوار النقابة.وأكد: «حريصون على الإشراف القضائي الكامل، حتى نضمن النزاهة ونمنع الطعون، ولكن رئيس مجلس الدولة أبلغني برفض الإشراف على الانتخابات بسبب فيروس كورونا والاحتكاكات مع الصحفيين في الانتخابات الماضية».وأوضح: «نُجهز للتعاون مع هيئة قضايا الدولة، في الإشراف القضائي، وكذلك التواصل مع الداخلية والمجلس الأعلى للإعلام».