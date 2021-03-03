«السجائر» تُسقط مالك محل في قبضة الأمن بالشرقية

تمكنت مباحث التموين، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر وبحوزته 1000 علبة سجائر بمحافظة الشرقية.وتبين قيام مالك المحل بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وجاء ذلك خلال حملات موسعة لشرطة التموين استهدفت فرض الرقابة ومراقبة جودة الأسواق وانفلات حجب السلع الغذائية.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.