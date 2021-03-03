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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«السجائر» تُسقط مالك محل في قبضة الأمن بالشرقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:35 م
السجائر
السجائر
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث التموين، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر وبحوزته 1000 علبة سجائر بمحافظة الشرقية.

وتبين قيام مالك المحل بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وجاء ذلك خلال حملات موسعة لشرطة التموين استهدفت فرض الرقابة ومراقبة جودة الأسواق وانفلات حجب السلع الغذائية.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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