«التعاون الإسلامي» تدين استمرار الأعمال العدائية الحوثية على السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين اليوم الأربعاء عن إدانته الشديدة لاستمرار الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائرات من دون طيار (مفخخة) بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية.وأشاد العثيمين في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.وأكد البيان مجددًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.