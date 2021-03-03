«في حفظ الله» أغنية جديدة لمجد القاسم

انتهي الفنان مجد القاسم، من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "في حفظ الله "، وهي من كلمات أحمد سامي، وألحان كريم طارق، وتوزيع أشرف البرنس، وإنتاج محمد عبد العزيز، ووليد عبد العزيز وعمرو عبد العزيز، والأغنية ذات طابع درامي ع رتم مقسوم.ومن المقرر أن تطرح الأغنية الأسبوع المقبل على جميع الإذاعات والمواقع الموسيقية، ووفي ظل نجاح فكرة انتشار الاغنيات السينجل مع الجمهور، طرح الفنان منذ أيام قليلة أغنية سينجل تحت عنوان "أنا مش بخير" من كلمات أبانوب أسامة، وألحان محمد صيام، وتوزيع باسم منير، وحققت الاغنية نسب استماع عاليه على موقعي أنغامي و"يوتيوب".