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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

13316 طالبا بـ« أولى إعدادي» أدوا امتحان الفصل الأول في بورسعيد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:11 م
امتحانات طلاب اعدادي
امتحانات طلاب اعدادي
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إن 13316 طالبا وطالبة مقيدين بالصف الأول الإعدادي قد أدوا امتحان الفصل الأول من العام الدراسى 2020-2021 من أصل 13534 طالبا وطالبة، اليوم الأربعاء.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن أن نسبة حضور الإمتحان هي 98.4% في 104 مدرسة بالمرحلة الإعدادية، بين رسمي، وعربي، ورسمي لغات، وخاص، ورياضي، ومهني على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتم وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات يرافقه علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام للإطمئنان على إنتظام سير العملية الإمتحانية وكان فى إستقبالهم عبير حنفى مدير المدرسة.

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