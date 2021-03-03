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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية فرنسا ردًا على تصريحات أردوغان: ننتظر إجراءات ملموسة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:08 م
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
أمينة ذكى
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أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في جلسة استماع برلمانية في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أن «تركيا توقفت عن إهانة فرنسا والاتحاد الأوروبي، ما قدّم بعض الطمأنينة، لكن العلاقات ستظل هشة حتى تتخذ أنقرة إجراءات ملموسة»، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز1K.

وأضاف «لودريان»: «لم يعد هناك أي إهانات واللغة مطمئنة أكثر»، مشددًا في الوقت نفسه على أن «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات وسنكون قادرين على اتخاذ موقف ولكن هذا مجرد تحذير».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر «الفيديو كونفرنس»، الثلاثاء، وأكد أردوغان وجود إمكانات جادة للتعاون بين تركيا وفرنسا، حسبما أفاد موقع «يني تشاغ» التركي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن سحب سفن الأبحاث التركية من المياه القبرصية في شرق البحر المتوسط، وإظهار تركيا رغبة في استئناف المحادثات مع اليونان بشأن نزاع بحري طويل الأمد، كانت علامات إيجابية.

وأضاف «إن العلاقات مع تركيا هشة لأن قائمة الخلافات طويلة جدا لكننا نريد علاقة صحية مع تركيا» مشيرًا إلى الخلافات بشأن ليبيا والعراق وكاراباخ.

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