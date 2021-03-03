طالبات مطروح: «الفرنساوي سهل خلصنا في 10 دقائق» (فيديو)

شهدت مدرسة طه ساطور الثانوية بنات القديمة بوسط مدينة مرسى مطروح، تباين أراء طالبات الصف الأول الثانوي حول مادتي الرياضيات والفرنساوي، حيث رصدت "الدستور" أراء الطالبات عقب انتهاء اليوم الثالث للامتحانات.وقالت آلاء علي، طالبة بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، إن الامتحانات سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط.وأوضحت غفران مجدي، الطالبة في مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية سهل، مرددة "الرياضيات كان في أسئلة صعبة وأسئلة سهلة".وأكدت عزة عصام طالبة الصف الأولي الثانوي بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية سهل "خلصنا الفرنساوي في 10 دقايق وكان سهل وبسيط ".وعن امتحان مادة الرياضيات أشارت إلى أنها لم تتمكن من أداء الامتحان بسبب سقوط السيستم لتأدية الامتحان، مرددة "اللجان كانت كويسة جدا".