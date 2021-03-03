رئيس مدينة سفاجا تترأس حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

ترأست هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة للمتابعة الدورية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في وسائل النقل الجماعي والعام.وتوجهت رئيس المدينة إلى منطقة الميناء وميدان الأباريق، وتم عمل أكمنة بقيادة رئيس المدينة ومسؤول مفوض بالضبطية القضائية ولم تسفر الحملة عن ضبط أي مخلفات، حيث تبين التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات، وشددت المغربي على المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء استقلالهم للمواصلات العامة حفاظا على سلامتهم.وأكدت رئيس المدينة، أن النسبة الأكبر من أهالي سفاجا لديهم وعي كبير بأهمية ارتداء الكمامات، ورغم ذلك حذرت من تطبيق الغرامة المقررة على مخالفة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المواصلات العامة.