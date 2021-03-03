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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: استصلاح أراضى التعويضات الزراعية لتسليمها لأهالى النوبة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:04 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء مهندس سامى الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد بروتوكول التعاون المشترك في شتى المجالات التنموية مع استكمال المشروعات المعطلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية التنفيذ لهذه المشروعات وخاصة ذات الجدوى الاقتصادية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بزيادة الاستثمارات لإحداث نقلة نوعية فى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بهذه الخطوة الهامة والدور البناء لهيئة تنمية الصعيد والذى سيساهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات، بجانب وضع الحلول الجذرية والعاجلة للعديد من المشروعات المتعثرة من خلال ضخ اعتمادات مالية لبدء التنفيذ على الأرض  بكل جدية.

وأوضح المحافظ بأنه من أبرز هذه المشروعات هو استصلاح الأراضى الزراعية المخصصة كتعويضات لأهالى النوبة تسليمها للمنتفعين كأراضي جاهزة للزراعة ومياه الرى بواسطة الآبار كهدية من الرئيس السيسى لأبنائه من أهالى النوبة، علاوة على إنشاء منطقة تجارية ولوجستية بكركر بمساحة 30 ألف م2، فضلًا ترفيق المنطقة الصناعية بالعلاقى وامتدادها لتشغيل 27 مصنعًا جديدًا، وكذا إنشاء مصانع جديدة منها مصنع للرخام بمساحة 10 آلاف م2 ومصنع لتدوير القمامة بالعلاقي.

وفى السياق ذاته كشف اللواء سامى الشناوى بأن توقيع برتوكول التعاون سيكون نقطة تحول كبيرة لتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات في ظل التسهيلات التي سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين، بجانب دفع العمل  بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على مواطني أسوان، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالأبحاث والدراسات العلمية بجامعة أسوان لضمان نجاح المشروعات واستمراريتها ، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية التنفيذ وهي "اللجنة التنسيقية المشتركة لإدارة البرتوكول" في ظل توافر المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والسياحية.
محافظ أسوان: استصلاح أراضى التعويضات الزراعية لتسليمها لأهالى النوبة
محافظ أسوان: استصلاح أراضى التعويضات الزراعية لتسليمها لأهالى النوبة
محافظ أسوان: استصلاح أراضى التعويضات الزراعية لتسليمها لأهالى النوبة
محافظ أسوان: استصلاح أراضى التعويضات الزراعية لتسليمها لأهالى النوبة
محافظ أسوان: استصلاح أراضى التعويضات الزراعية لتسليمها لأهالى النوبة
محافظ أسوان: استصلاح أراضى التعويضات الزراعية لتسليمها لأهالى النوبة

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