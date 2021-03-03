ضبط 10 أطنان أرز لحجبها عن السوق بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخزن للسلع الغذائية، بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية.وضبط 10.08 طن "أرز أبيض، مكرونة، صلصة" تم حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.