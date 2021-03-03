ضبط 1992 لتر زيت طعام منتهي الصلاحية بمخزن دون ترخيص في الشرقية

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخزن للسلع الغذائية، بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.وضبط 1992 لتر زيت طعام معبأ داخل عبوات غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكيل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لاستخدامها فى تصنيع المخبوزات بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.