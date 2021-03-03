2692 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 399 ألفًا و463 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1269 حالة، بالإضافة إلى شفاء 1589 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 385 ألفًا و587 حالة تعافٍ.