ضبط 1227 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:59 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شنت شرطة التموين، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط الأسواق ومراقبة الجودة.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط وتحرير 1227 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجرءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط وتحرير 1227 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجرءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.