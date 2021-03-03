ضبط 1227 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت شرطة التموين، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط الأسواق ومراقبة الجودة.أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط وتحرير 1227 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجرءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.