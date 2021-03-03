1745 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا في ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله - في تصريح نقلته صحيفة (ملاي ميل) الماليزية اليوم الأربعاء - إن إجمالي الإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 305 آلاف و880 حالة بينها 24 ألفا و563 حالة نشطة، وأشار إلى وفاة 7 أشخاص جراء الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1148 وفاة.