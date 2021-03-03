شاب ينتحر شنقًا في منشأة ناصر.. والسبب كلمة «مرفوض»

أنهى عامل حياته بالانتحار شنقًا داخل غرفته الخاصة في منزله بمنشأة ناصر، اليوم الأربعاء، بعد تقدمه لخطبة إحدى الفتيات التي يرتبط معها بعلاقة عاطفية ورفض أهلها له.البداية عندما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من غرفة عمليات النجدة بقيام شخص بالانتحار بمحل سكنه، وانتقل رجال الأمن على الفور إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص أن العقار محل البلاغ مكون من 4 طوابق وأرضي، وأن الشخص المنتحر يبلغ من العمر 18 عامًا، عامل نظافة، يسكن بالدور الأرضي من المبنى، أقدم على التخلص من حياته بشنق نفسه في سقف غرفته بـ«حبل غسيل».وعثر على الشاب مرتديًا ملابسه كاملة ولا توجد أي بعثرة أو إصابات ظاهرية، وقام بدفع السلم الذي أحضره إلى الغرفة ما أدى إلى وفاته، بعد أن علق نفسه في السقف، بحسب الفحص والمعاينة.وبسؤال شقيقه أفاد أنه حال قيامه بالطرق على باب الغرفة، لم يتجاوب أخوه معه، فكسر الباب ليجد شقيقه معلقًا بسقف غرفته.وأشار إلى أن السبب وراء انتحار شقيقه هو وجود علاقة عاطفية بينه وبين إحدى الفتيات ورفضه من قبل أهلها، ولم يتهم أحدًا أو يشتبه في الوفاة جنائيًا.تحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.