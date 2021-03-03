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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خدمات طبية لـ 1614 مواطنا ضمن «حياة كريمة» بقرية الجرنوس في بني مزار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:53 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية الجرنوس بمركز بني مزار، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، بالقرى الأكثر احتياجا لاستهداف جميع المواطنين، وذلك خلال يومي 1،2 من مارس الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1614 حالة من المترددين على القافلة، بالإضافة لصرف الأدوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن أعمال القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 264 حالة جراحة، 518 حالة أطفال، 229 باطنة، 119 قلب، 117 جلدية، 92 نساء، 54 تنظيم اسرة، 61 أسنان، 160 حالة أنف وأذن بالإضافة لإجراء 78 تحاليل مختلفة وإجراء 35 حالة من الموجات الصوتية وإجراء 10 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 131 مترددا، وتم خلع أسنان 8 حالة بعيادة الإسنان وتحويل للمستشفى 40 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي بحضور 90 مترددا، حيث تم استخدام 12 عيادة متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

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