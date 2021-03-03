ائتلاف الوطنية العراقية يرفض أي اعتداء يمس البعثات الدبلوماسية بالبلاد

أكد زعيم ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي رفضه القاطع لأي اعتداء يمس السفارات والبعثات الدبلوماسية في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لإياد علاوي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاقية اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء خلال استقبال زعيم الائتلاف لسفير فرنسا لدى العراق برونو أوبير، وشدد علاوي على أن تلك الأعمال الإجرامية لا تعبر أبدًا عن أخلاق العراقيين وثقافتهم.وبحث الجانبان - خلال اللقاء - مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية، والتأكيد على خطورة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وضرورة تكثيف المساعي والجهود لأجل الوصول لحلول واقعية للأزمات التي تشهدها المنطقة عن طريق مؤتمر دولي جامع للأطراف المعنية.