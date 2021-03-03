الاحتلال يقتحم عددا من الأحياء في البلدة القديمة بالقدس

اقتحمت طواقم شرطة وبلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شارع باب المجلس وعددا من الأحياء في البلدة القديمة بالقدس، وحررت مخالفات لجميع المركبات المتوقفة هناك.وأفادت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال حررت مخالفات كذلك لأصحاب البسطات والمحال التجارية هناك، ومخالفات لعدد من المواطنين بحجة عدم ارتداء كمامات.