الإدارة الأمريكية تواصل جهودها للإفراج عن مواطنيها في إيران

تواصل الإدارة الأمريكية، برئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جهودها حتى يتم الإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين، الذين اختفوا أو احتجزوا ظلمًا في إيران.وبحسب ما نقلته شبكة راديو فردا الأمريكية، قال المتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن روبيرت مالي، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، يجري محادثات مع جميع عائلات الأميركيين، الذين اعتقلوا ظلمًا أو اختفوا في إيران.وفي وقت سابق، كان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قد قال إن الاتصالات بدأت مع إيران للإفراج عن مزدوجي الجنسية، الذين يحملون الجنسية الأميركية والإيرانية.واعتقلت السلطات الإيرانية في السنوات الأخيرة العديد من الأميركيين والإيرانيين-الأميركيين (الذين يحملون جنسية مزدوجة). وتم تبادل اثنين منهم مقابل سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب.