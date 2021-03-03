إحباط تهريب أدوية مخدرة في مطار القاهرة

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب أدوية مخدرة بحوزة راكبين مصريين.البداية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك، فى راكبين مصريين.بتفتيش أمتعة الراكب الأول، تبين وجود 30 شريط ترامادول، و14 زجاجة كونترمال، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبتفتيش الراكب الثانى عثر بحوزته على 40 شريط ترامادول و12 زجاجة كونترمال.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعتين، العرض على النيابة للتحقيق.