بريطانيا: إعطاء 21.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه جرى إعطاء 21.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم الأربعاء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ422 ألفا و50 جرعة في اليوم الواحد وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 6 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في بريطانيا قبل نحو 10 أسابيع.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 4.2 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.