«الإحصاء»: 435 مليون دولار صادرات مصر للسودان خلال 11 شهرا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لدولة السودان ارتفعت لـ 434.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 413.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 20.6 مليون دولار خلال عام.وفى المقابل، سجلت واردات مصر من السودان بلغت194.1 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 187.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 6.7 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.