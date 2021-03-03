رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مؤسسة بطرس غالي تبحث مع منسق الأمم المتحدة بمصر التعاون المشترك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:48 م
مؤسسة بطرس غالي
مؤسسة بطرس غالي
أ ش أ
طباعة
بحثت السفيرة ليلى أحمد بهاء الدين المديرة التنفيذية لمؤسسة (كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة) مع السيدة إيلينا بانوفا المنسق الإقليمي للأمم المتحدة بمصر، إمكانية التعاون المشترك في عدد من الأنشطة، لاسيما العلمية والمجتمعية.

وقالت بهاء الدين - في تصريح اليوم الأربعاء -: "إن اللقاء كان مثمرًا وجاء بهدف التعارف بمناسبة بدء عمل المسئولة الأممية بالقاهرة، حيث تم إطلاعها على طبيعة عمل ونشاط مؤسسة بطرس غالي وفرص التعاون مع مكاتب الأمم المتحدة بمصر".

وأكدت أن مؤسسة بطرس غالي لن تدخر جهدًا من شأنه دعم مسيرة التنمية المستدامة بالبلاد، وتحقيق نهضة الدولة وخدمة الوطن والمواطن، مثمنة في الوقت ذاته الدور الهام الذي تضطلع به مكاتب الأمم المتحدة في مصر.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

مدرسة بـ«الهرم» تنفي أزمة أسئلة «الترم الثاني» بالامتحانات: شائعات مغرضة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

نقابة محررى الصحافة النيجيرية تندد بحوادث اختطاف الطلاب

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة