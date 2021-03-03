مؤسسة بطرس غالي تبحث مع منسق الأمم المتحدة بمصر التعاون المشترك

بحثت السفيرة ليلى أحمد بهاء الدين المديرة التنفيذية لمؤسسة (كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة) مع السيدة إيلينا بانوفا المنسق الإقليمي للأمم المتحدة بمصر، إمكانية التعاون المشترك في عدد من الأنشطة، لاسيما العلمية والمجتمعية.وقالت بهاء الدين - في تصريح اليوم الأربعاء -: "إن اللقاء كان مثمرًا وجاء بهدف التعارف بمناسبة بدء عمل المسئولة الأممية بالقاهرة، حيث تم إطلاعها على طبيعة عمل ونشاط مؤسسة بطرس غالي وفرص التعاون مع مكاتب الأمم المتحدة بمصر".وأكدت أن مؤسسة بطرس غالي لن تدخر جهدًا من شأنه دعم مسيرة التنمية المستدامة بالبلاد، وتحقيق نهضة الدولة وخدمة الوطن والمواطن، مثمنة في الوقت ذاته الدور الهام الذي تضطلع به مكاتب الأمم المتحدة في مصر.