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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدفاع الجزائرية» تعلن القبض على إرهابي مطلوب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:53 م
الدفاع الجزائرية
الدفاع الجزائرية
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي مطلوب بمنطقة برج باجي مختار جنوبي البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات الأمنية، ألقت قوات الجيش القبض على الإرهابي "عقباوي عبدي" وكنيته "عبدي ولد بركة" ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة"، موضحا أن الإرهابي المطلوب كان قد التحق سنة 2016 بإحدى التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل.

وأضاف البيان قوات الجيش نفذت خلال الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 2 مارس الجاري العديد العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة على حماية البلاد من كل أشكال التهديدات الأمنية.

وتابع: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات الأمنية، ألقت قوات الجيش القبض على الإرهابي "عقباوي عبدي" وكنيته "عبدي ولد بركة" ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش وإثر عملية بحث وتفتيش على طول الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف و3خزن ذخيرة و3 قذائف RPG-2 مضادة للدبابات و3 قذائف RPG-2 مضادة للأفراد وقذيفة FLG مضادة للأفراد.. بالإضافة إلى 136 طلقة، فيما تم ضبط كمية أخرى من الذخيرة بمنطقة "إن أميناس" (جنوب) تقدر بـ2485 طلقة من مختلف العيارات.

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