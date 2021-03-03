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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برنامج تدريبي لأطباء الامتياز بكلية الطب جامعة الفيوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:46 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، بدء البرنامج التدريبي الذي تنظمه كلية الطب لأطباء الامتياز، اليوم الأربعاء.

وأكد شديد، أن جامعة الفيوم تُولي اهتمامًا للبرامج التدريبية لكليات القطاع الطبي، حيث توفر لأطباء الامتياز التدريب الأساسي النظري والعملي من خلال أساتذة الكلية لصقل خبرات أطباء المستقبل وإمدادهم بالخبرات الإدارية والطبية والعملية اللازمة لبدء حياتهم العملية.

وأشار ياسر حتاتة، أن البرنامج التدريبي لأطباء الامتياز يعد من أحدث البرامج التدريبية لأطباء المستقبل والذي يمتد على مدار عام كامل ويشمل 8 برامج تدريبية أساسية بجانب التدريب العملي بمعامل التدريب المتطورة بالكلية والمستشفيات الجامعية.

وقدم حمدى إبراهيم، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، التهنئة لأطباء الامتياز على اجتيازهم الاختبارات النهائية بنجاح، مؤكدًا على أن الانتظام في البرامج التدريبية تهيئ الطالب لاستقبال مهامه كطبيب بكفاءة عالية.

وقال عصام علي حسن، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، إن عدد الأطباء بالدورة التدريبية أكثر من 170 طبيب امتياز، ويستمر البرنامج حتى نهاية شهر فبراير 2022.

وأضاف أن الدورة التدريبية الأولى عن عدوى فيروس كورونا المنتشرة، في حين تكون الدورة التدريبية الثانية عن الإنعاش القلبي والرئوي وأساسيات وضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي والتعامل في حالات الطوارئ القصوى.

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