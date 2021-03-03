تفاصيل مشاركة شركات قطاع الأعمال في تنفيذ مشروع تطوير القرى الأكثر فقرًا

كشف المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن تنفيذ شركات مقاولات قطاع الأعمال العام مشروعات القرى الأكثر فقرًا في الصعيد والأرياف.وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصريحات لـ"الدستور" أن مشاركة شركات مقاولات قطاع الأعمال العام في تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية نظرًا لما تتمتع به الشركات من خبرات طويلة في تنفيذ المشروعات القومية.وأشار رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أنه كثيرا ما طالب بزيادة حصة شركات مقاولات قطاع الأعمال في تنفيذ المشروعات التي تتبع للدولة في إطار دعم شركات مقاولات قطاع الأعمال العام نظرا للتحديات الكبيرة التي مرت بها الشركات خلال الفترة الماضية.وأوضح رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أن شركات كلا من النصر للمباني والإنشاءات ومصر للأسمنت المسلح والعبد ومختار إبراهيم وحسن علام التابعين للشركة القابضة للتشييد والتعمير يساهمون في تنفيذ المشروعات القومية خاصة مشروعات تطوير القري الأكثر فقرا وتطوير القري والأرياف.